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Süper Lig ekibi Pendikspor Erdem Canpolat'ı kadrosuna kattı

SPOR
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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Süper Lig ekibi Pendikspor Erdem Canpolat’ı kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, son olarak Kasımpaşa forması giyen Erdem Canpolat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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