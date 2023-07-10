Beşiktaş Almanya kampında ilk idmanını yaptı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelde yer alan tesiste basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. 21 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda Beşiktaşlı futbolcular ısınma ve istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, 21 Temmuz'a kadar sürecek Almanya kampına yarın yapacağı idmanla devam edecek. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN