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Beşiktaş Almanya kampında ilk idmanını yaptı

SPOR AA
Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Beşiktaş Almanya kampında ilk idmanını yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde yer alan Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla Almanya kampına başladı.

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