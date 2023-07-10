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Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray Kisvarda hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray Kisvarda hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

"Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı kırmızılılar, 2023-2024 sezonu öncesi ikinci hazırlık maçında bu kez, Macaristan temsilcisi Kisvarda FC ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları ise futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, Galatasaray - Kisvarda hazırlık maçı hakkında merak edilenler...

"Galatasaray - Kisvarda hazırlı maçı şifresiz mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda üst üste 2. şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, Avusturya'da çalışmalarını sürdürüyor. Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen ve turnuva için ön eleme turlarına çıkacak olan sarı kırmızılılar, 2. hazırlık maçında bu kez Macaristan ekibi Kisvarda FC ile karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY KİSVARDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kisvarda maçı bugün (10 Temmuz Pazartesi) saat 20:30'da oynanacak.

GALATASARAY KİSVARDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kisvarda maçı GS TV'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY'IN AVUSTURYA'DAKİ MAÇ PROGRAMI

Galatasaray-Kisvarda (10 Temmuz Pazartesi)

Austria Wien-Galatasara (14 Temmuz Cuma)

Sturm Graz-Galatasaray (18 Temmuz Salı)

KAMP KADROSUNDA 4 İSİM EKSİK

Galatasaray'ın Avusturya kampına Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Christian Luyindama götürülmedi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre 31 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban.

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