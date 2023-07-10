Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray Kisvarda hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

"Galatasaray - Kisvarda hazırlı maçı şifresiz mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda üst üste 2. şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, Avusturya'da çalışmalarını sürdürüyor. Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen ve turnuva için ön eleme turlarına çıkacak olan sarı kırmızılılar, 2. hazırlık maçında bu kez Macaristan ekibi Kisvarda FC ile karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?