Galatasaray - Kisvarda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Kisvarda maçı saat kaçta?
"Galatasaray - Kisvarda maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk maçında Merkür Stadyumu'da Kisvarsda ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Kisvarda maçı saat kaçta?
"Galatasaray - Kisvarda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Kisvarda maçı saat kaçta?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Aslan, Kisvarda ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Kisvarda maçı saat kaçta?
GALATASARAY KİSVARDA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Kisvarda FC ile karşı karşıya gelecek.
Merak konusu olan Galatasaray Kisvarda maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;
GALATASARAY KİSVARDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Kisvarda maçı, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü (bugün) oynanacak.
Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
GALATASARAY KİSVARDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Kisvarda hazırlık maçı GS TV ekranlarından naklen yayınlanacak.
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