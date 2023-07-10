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Son dakika: Fenerbahçe Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı

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Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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Son dakika: Fenerbahçe Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı

Son dakika haberi... Fenerbahçe, savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun transfer edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.

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