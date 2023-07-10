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Beşiktaşlı Welinton Pendikspor'da! Süper Lig'in yeni ekibinden flaş transfer...

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Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Beşiktaşlı Welinton Pendikspor’da! Süper Lig’in yeni ekibinden flaş transfer...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, son olarak Beşiktaş forması giyen Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva ile anlaştı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz, son olarak Beşiktaş forması giyen stoper Welinton Souza Silva'yı renklerine bağladı" denildi.

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