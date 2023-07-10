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Trabzonspor Hırvat savunma oyuncusu Filip Benkovic'i kadrosuna kattı!

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Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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Trabzonspor Hırvat savunma oyuncusu Filip Benkovic’i kadrosuna kattı!

Trabzonspor, İtalyan ekibi Udinese'nin Hırvat savunma oyuncusu Filip Benkovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

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