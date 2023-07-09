09 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Zenit'e penaltılarda kaybetti!

Fenerbahçe Zenit'e penaltılarda kaybetti!

SPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2023
ABONE OL
Fenerbahçe Zenit’e penaltılarda kaybetti!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Rus ekibi Zenit ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan maçtan penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ayrıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA