ZENİT - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! 9 Temmuz Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
"Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Rusya'da katılacağı hazırlık turnuvasında Zenit ile karşı karşıya gelecek. Peki, Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı hakkında tm detaylar...
"Zenit - Fenerbahçe maçı ne bugün saat kaçta canlı yayınlanacak?" sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. 2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Zenit ile karşılaşacak. Peki, Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, canlı maç izleme ekranı
ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele 9 Temmuz Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.
Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
FENERBAHÇE PARİ PREMİER CUP TURNUVASINDA MÜCADELE EDECEK
Fenerbahçe Rusya'nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak. Turnuvada Zenit, Kızılyıldız ve Neftchi PFK ile oynayacak. İşte, turnuvanın programı;
9 Temmuz
19.30 Zenit - Fenerbahçe
12 Temmuz
19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız
15 Temmuz
14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya giden Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 33 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.
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- ZENİT - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! 9 Temmuz Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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