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Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu!

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Giriş Tarihi: 09.07.2023
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Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic’in yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ın eski hocası olan Slaven Bilic, yeni bir maceraya yelken açarak sürpriz bir ekiple sözleşme imzaladı. Yeni takımı, Hırvat hocayla anlaştıklarını resmen açıkladı.

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