09 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri F1 Büyük Britanya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

SPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2023
ABONE OL
F1 Büyük Britanya Grand Prix’sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı Büyük Britanya Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA