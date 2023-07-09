Cimbom’un “Sihirbaz”ı açıkladı! Erden Timur: Icardi, Paredes, Angelino, Szymanski ve Kamada...

Kamp sürecinin içine gelecek transfer inşallah olacak. Geçen sene olsa çok daha güzel şeyler söylerdim. Şu an Avrupa'daki transfer piyasası çok daha yavaş. Oyuncular, Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor. Şu an kimse transfere evet demiyor.

Biz A grubu oyuncuyu hedefliyoruz. Geri kalanında da A-'yi hedefliyoruz. Büyük kulüpler de aynı şekilde A+ oyuncuları beklediği için bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyorlar.