Cimbom’un “Sihirbaz”ı açıkladı! Erden Timur: Icardi, Paredes, Angelino, Szymanski ve Kamada...
Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig’de bu sezon Aslan’ın kadrosuna önemli isimler için yoğun bir transfer süreci geçiren Timur, Icardi'nin bonservisinin alınması konusunda PSG ile yapılan görüşmelerdeki son gelişmeleri paylaştı. Öte yandan Timur, transferde son noktaya gelinen Paredes ve Angelino transferiyle ilgili bilgileri paylaştı.
Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Timur'un açıklamaları...
Icardi için belli bir aşama kaydedildi ama rakamlar çok yüksekti. PSG de yine Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda belli bir seviyeye düşmeye başladılar. Bitti diyemeyiz ama belli bir aşamaya geldi. Teklif çok yüksekti. 30 milyon euro bonservis, 32 milyon euro maaş teklifleri falan verdiler.Geçtiğimiz senelere göre 2 2,5 katı artan bir fiyat var. FFP'de bir şey değişmiyor. Herkesin mutlu olacağı hem de FFP sorunları yaşamamız lazım. Icardi'de belli aşama kaydetti. Bizim rakamlarımıza gelirse olabilir.
Kamp sürecinin içine gelecek transfer inşallah olacak. Geçen sene olsa çok daha güzel şeyler söylerdim. Şu an Avrupa'daki transfer piyasası çok daha yavaş. Oyuncular, Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor. Şu an kimse transfere evet demiyor.
Biz A grubu oyuncuyu hedefliyoruz. Geri kalanında da A-'yi hedefliyoruz. Büyük kulüpler de aynı şekilde A+ oyuncuları beklediği için bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyorlar.
ANGELINO VE PAREDES AÇIKLAMASI
Angelino ile belirli bir noktaya geldik. Pozisyonunda Avrupa'nın önemli oyuncularından birisi. Zaten sorun da orada. Bizim işimizi zorlaştırıyor. Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Paredes ve kulübü diğer alternatiflerle de görüşüyor, bekliyoruz.
Geçen seneden daha iyi bir takım kurmak istiyoruz. Tabii ki geçen seneki kadar çok transfer yapılmayacak, bir omurgamız var. Güçlenmemiz gereken pozisyonlarda güçleneceğiz. Belli oyuncularda Galatasaray'ın çıkarı için beklemeliysek, bekleyeceğiz.
"2. FORVET ALMAMIZ LAZIM"
2. bir forvet almamız lazım. Icardi ile oynayabilecek oyuncu başka Icardi olmazsa başka. Siz oyuncuları bekletirken diğerleri de bekleyelim demiyor.
Yerli oyuncu konusunda, öyle bir şey yapmalısınız ki zamanlama da çok önemli. Bazen bitirmiş oluyorsunuz ama eşzamanlı bitirmeniz gereken şeyler var. Neden? Yabancı birisi geliyor, o zaman yerli oyuncu oynama şansını sorguluyor. Siz her ne kadar anlatsanız da tanımadığınız bir oyuncuyu bu konuda ikna etmek kolay değil.
"GEÇEN SENE EKSİKLERİMİZ OLDU"
İnsanlar sportif başarıyı alkışlıyor, o yüzden herkes de alkışlanmak istiyor. Oyunculara iyi teklifler geldiğinde satmamız lazım çünkü ilk 10 kulüp hedefimizi gerçekleştirmemiz için, piyasada daha aktif olmalıyız. Bunu yapalım ki, potansiyeli çok yüksek yetenekler gelmek istesin. Oyuncu satmadığınızda genç yeteneği de getiremiyorsunuz.
Bazı insanlar gerçekten katkı vermek için eleştiriliyor. Bu da çok değerli tabii ki. Seçim sürecinde artı ve eksilerimizi konuşalım dedim. Bazılarının maksadı çullanalım ama iyi gittiğimiz için fırsat bulamadılar. Bu sene daha yüksek bir gelirimizin olması lazımdı. Transfer anlamında geçen sene eksiklerimiz oldu, basketbolda da eksiklerimiz oldu. Hatalarımızı paylaşacağız. Doğruyu çok abartıp eksiyi saklamak kamuoyunu yanıltmaktır. Bu da kul hakkının daniskasıdır.
"BOEY VE NELSSON..."
Sacha Boey ve Nelsson'u kadroda tutmak istiyoruz. Boey'e, Nelsson'a, Zaniolo'ya Cicaldau'ya Morutan'a Emre'ye Yunus'a hepsine teklif var. Kim satılırsa arkasında harika oyuncular var. Suudi Arabistan olmasaydı, çok iyi oyuncular vardı listede.
KAMADA VE SZYMANSKI AÇIKLAMASI
Kamada listemizde hiç olmadı. Okan Hoca'mız Tielemans konusunda gülerek bir şey söyledi. Herkes kendini oyuncunun yerine koysun, 5 büyük ligin orta ve üst takımları teklif verince haliyle oraya gitmek istiyorlar. Maaş olarak çok farklı teklif gelirse, %10'u da buralara gelmek istiyor ancak biz de onu vermek istemiyoruz.
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