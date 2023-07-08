Galatasaray Angelino ile anlaştı! İtalyan medyasında bomba iddia! Sol bek sorunu çözülüyor...
Şampiyon olmasının ardından önümüzdeki sezon için iddialı bir kurmayı amaçlayan Galatasaray sol bek transferi için Angelino ile prensipte anlaştı. İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre 26 yaşındaki sol bekin Galatasaray'dan başka bir takıma transfer olmak istemiyor. İşte detaylar...
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezona için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, sol bek için Angelino ile prensip anlaşmasına vardı.
PRENSİPTE ANLAŞILDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Leipzig forması giyen Angelino ile prensipte anlaştı. 26 yaşındaki sol bekin Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.
SIRA ŞİMDİ BONSERVİSTE
Sarı kırmızılıların, Leipzig ile bonservis görüşmelerine devam ettiği de ifade edildi. Galatasaray, Alman ekibiyle anlaştığı takdirde transferi açıklayacak.
FARK 4 MİLYON
Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Leipzig ile görüştü ve Alman kulübüne 8 milyon Euro bonservis teklif edildi. Leipzig ise 30 Haziran 2025 tarihinde kontratı sona erecek futbolcusu için Cimbom'dan 12 milyon Euro talep etti.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 35 MAÇ
Geçen sezonu Hoffenheim'da geçiren Angelino, skorer özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor. İspanyol futbolcu Hoffenheim formasıyla 35 maçta forma giyerken, 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.
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