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David de Gea Manchester United’a veda etti!

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Giriş Tarihi: 08.07.2023
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David de Gea Manchester United’a veda etti!

İspanyol kaleci David de Gea, 12 sezon forma giydiği Premier Lig ekibi Manchester United’a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

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