Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
"Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Rusya'da katılacağı hazırlık turnuvasında Zenit ile karşı karşıya gelecek. Peki, Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
"Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Zenit ile karşılaşacak. Peki, Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele 9 Temmuz Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.
Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE PARİ PREMİER CUP TURNUVASINDA MÜCADELE EDECEK
Fenerbahçe Rusya'nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak. Turnuvada Zenit, Kızılyıldız ve Neftchi PFK ile oynayacak. İşte, turnuvanın programı;
9 Temmuz
19.30 Zenit - Fenerbahçe
12 Temmuz
19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız
15 Temmuz
14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe
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- Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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