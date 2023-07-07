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Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2023
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Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

"Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Rusya'da katılacağı hazırlık turnuvasında Zenit ile karşı karşıya gelecek. Peki, Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

"Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Zenit ile karşılaşacak. Peki, Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele 9 Temmuz Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE PARİ PREMİER CUP TURNUVASINDA MÜCADELE EDECEK

Fenerbahçe Rusya'nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak. Turnuvada Zenit, Kızılyıldız ve Neftchi PFK ile oynayacak. İşte, turnuvanın programı;

9 Temmuz

19.30 Zenit - Fenerbahçe

12 Temmuz

19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız

15 Temmuz

14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe

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