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Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye yeni teklif! Yıldız isim için kesenin ağzı açıldı

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Giriş Tarihi: 07.07.2023
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Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye yeni teklif! Yıldız isim için kesenin ağzı açıldı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Icardi belirsizliği de devam ediyor. Aslan sponsorluk desteğiyle 7.5 milyon Euro'luk teklif ettiği yıldız isme yeni bonuslar ekleme kararı aldı. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarında ilk sınavını Hull City karşısında veren Aslan, 3-0 öne geçtiği maçı 4-3 kaybederken forvet hattında yaşanan kriz bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Bu gelişme sonrası sarı kırmızılılar bir kez daha Icardi'yi ararken Arjantinli forvete göre planlamasını yapan teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin durumunun bir ay içinde olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

Son görüşmelerde Wanda Nara, 3 yıl için 30 milyon Euro talep ederken, sponsor desteğiyle 7.5 milyon Euro'ya çıkan Galatasaray bu rakamı da bonuslarla artırma kararı aldı.

30 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, 7.5 milyon Euro üzerinde yapılacak yeni bir teklifle ikna edilmeye çalışılacak. Suudi Arabistan ihtimali nedeniyle süreç uzarken, Ronaldo Al-Nassr ve Benzema Al-İttihad tercihinin ardından Firmino da Al-Ahli'ye gitti.

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