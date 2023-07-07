07 Temmuz 2023, Cuma
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Cedi Osman üç takımlı takasla San Antonio Spurs'e transfer oldu!

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Giriş Tarihi: 07.07.2023
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Cedi Osman üç takımlı takasla San Antonio Spurs’e transfer oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, üç takımlı takasla San Antonio Spurs'e transfer oldu.

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