Galatasaray’a Lucas Torreira’dan kötü haber! 3 hafta forma giyemeyecek

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Lucas Torreira'nın sağlık durumu hakkında Galatasaray da resmi açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı açıklamada, "Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" denildi.