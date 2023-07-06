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Galatasaray'a Lucas Torreira'dan kötü haber! 3 hafta forma giyemeyecek

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Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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Galatasaray’a Lucas Torreira’dan kötü haber! 3 hafta forma giyemeyecek

Şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başlarken ilk hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya geldi. Kritik maçta ilk yarıda forma giyen Lucas Torreira'dan sarı kırmızılılara kötü haber geldi. Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Torreira'nın yaklaşık 3 hafta sahalarda uzak kalması bekleniyor. İşte detaylar...

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezon hazırlıklıklarına 27 Haziran'da başlarken ilk hazırlık maçına dün İngiltere Championship ekiplerinden Hull City karşısında çıktı. Cimbom 35. dakikada 3-0 öne geçse de sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.

TORREIRA SAKATLANDI

Maçta ikinci yarıya çıkamayan ve yerini Fredrik Midtjsö'ye bırakan Lucas Torreira'nın sakatlandığı öğrenildi. Uruguaylı futbolcunun bir süre sahalardan uzak kalacağı ve 26 Temmuz'da Zalgiris/Struga eşleşmesinin galibiyle oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetişememe durumunun olduğu da kaydedildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Lucas Torreira'nın sağlık durumu hakkında Galatasaray da resmi açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı açıklamada, "Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" denildi.

3 HAFTA BEKLENTİSİ

Torreira'nın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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