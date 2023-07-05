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Merve Tuncel 1500 metre yüzmede üst üste 3’üncü kez Avrupa şampiyonu

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Giriş Tarihi: 05.07.2023
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Merve Tuncel 1500 metre yüzmede üst üste 3’üncü kez Avrupa şampiyonu

Milli yüzücü Merve Tuncel, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayınlandı. Bakan Aşkın Bak, "Değerli sporcumuzu, bizleri gururlandırdığı için tekrar tebrik ediyor ve başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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