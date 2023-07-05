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Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria Benfica'da!

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Giriş Tarihi: 05.07.2023
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Galatasaray’ın gündemindeki Angel Di Maria Benfica’da!

Juventus ile olan sözleşmesinin sonuna gelmesiyle takımdan ayrılan ve ismi Galatasaray ile de anılan yıldız kanat oyuncusu Angel Di Maria Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. İşte detaylar...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Juventus'tan ayrılan Arjantinli Angel Di Maria, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Portekiz kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 35 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu Di Maria'nın transfer edildiğini duyurdu.

BEDELSİZ OLARAK GİTMİŞTİ

2007 yılında da Benfica'ya transfer olup 3 sezon formasını giyen Di Maria, 16 sezon sonra Portekiz temsilcisine geri döndü. Angel Di Maria, geçen sezon Paris Saint Germain'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Juventus'a transfer olmuştu.

Arjantinli oyuncu, siyah-beyazlı formayla Serie A, İtalya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 40 maça çıkmış, 8 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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