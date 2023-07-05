05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Canlı | Galatasaray - Hull City (CANLI ANLATIM) Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ilk 11'leri...

Canlı | Galatasaray - Hull City (CANLI ANLATIM) Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ilk 11'leri...

SPOR
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
ABONE OL
Canlı | Galatasaray - Hull City CANLI ANLATIM Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ilk 11’leri...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İngiliz ekibi Hull City ile Kocaeli Stadyumun'da hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İki takım 73 yıl önce karşı karşıya gelmiş ve ev sahibi Hull City maçı 2-0 kazanmıştı. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşıyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20:30'da başladı.



İLK 11'LER

Galatasaray: Batuhan, Dubois, Kaan, Emin, Kazımcan, Torreira, Berkan, Yunus, Cicaldau, Mertens, Barış.

Hull City: Lo-Tutala, Coyle, Jones, Leake, Ozan Tufan, Docherty, Allahyar, Mcloughlin, Delap, Seri, Tetteh.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

73 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞIYORLAR

1950 yılında İngiltere'de maç yapan ilk Türk takımı olarak tarihe geçen Galatasaray, bu maçta Hull City ile karşılaşmıştı. 73 yıl önce oynanan mücadeleyi ev sahibi Hull City, 2-0 kazanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA