Canlı | Galatasaray - Hull City (CANLI ANLATIM) Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ilk 11'leri...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İngiliz ekibi Hull City ile Kocaeli Stadyumun'da hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İki takım 73 yıl önce karşı karşıya gelmiş ve ev sahibi Hull City maçı 2-0 kazanmıştı. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşıyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20:30'da başladı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Batuhan, Dubois, Kaan, Emin, Kazımcan, Torreira, Berkan, Yunus, Cicaldau, Mertens, Barış.
Hull City: Lo-Tutala, Coyle, Jones, Leake, Ozan Tufan, Docherty, Allahyar, Mcloughlin, Delap, Seri, Tetteh.
73 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞIYORLAR
1950 yılında İngiltere'de maç yapan ilk Türk takımı olarak tarihe geçen Galatasaray, bu maçta Hull City ile karşılaşmıştı. 73 yıl önce oynanan mücadeleyi ev sahibi Hull City, 2-0 kazanmıştı.
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