Canlı | Galatasaray - Hull City (CANLI ANLATIM) Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ilk 11'leri...

73 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞIYORLAR

1950 yılında İngiltere'de maç yapan ilk Türk takımı olarak tarihe geçen Galatasaray, bu maçta Hull City ile karşılaşmıştı. 73 yıl önce oynanan mücadeleyi ev sahibi Hull City, 2-0 kazanmıştı.