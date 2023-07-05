Galatasaray’dan Daichi Kamada bombası! 10 numaralı formaya Japon aday...

Galatasaray'ın ise 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Piyasa değeri 27 milyon Euro olan Daichi Kamada geçtiğimiz Frankfurt formasıyla ligde 32 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Müthiş bir sezonu geride bırakan Daichi Kamada, Avrupa futbolunun modern 10 numaraları arasında yer alıyor.