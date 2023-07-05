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Galatasaray'dan Daichi Kamada bombası! 10 numaralı formaya Japon aday...

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Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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Galatasaray’dan Daichi Kamada bombası! 10 numaralı formaya Japon aday...

Şampiyon Galatasaray yaz transfer dönemine yönelik çalışmalarını sürdürürken gündemine bonservisi elinde olan Daichi Kamada'yı aldı. Kamada Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 6 milyon euro istedi. İşte detaylar...

Dries Mertens'in geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşadığı büyük düşüş sonrası 10 numara transferini gündemine alan Galatasaray'da Daichi Kamada sesleri yükseliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un önceki gün ilgilendiklerini açıklamıştı.

6 MİLYON EURO İSTİYOR

Kamada'nın maliyeti el yakıyor. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun imza parası ile beraber yıllık beklentisinin 6 milyon euro olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın ise 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Piyasa değeri 27 milyon Euro olan Daichi Kamada geçtiğimiz Frankfurt formasıyla ligde 32 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Müthiş bir sezonu geride bırakan Daichi Kamada, Avrupa futbolunun modern 10 numaraları arasında yer alıyor.

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