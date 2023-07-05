Arda Güler Real Madrid’de! Genç yıldız imza için İspanya’ya gidecek! İşte bonservis bedeli...

İŞTE REAL MADRİD GELİŞMESİ

Bir süredir bütün Avrupa'da konuşulan Arda Güler transferinde son aşamaya gelindi. Barcelona ve Real Madrid'in adeta kıyasıya yarıştığı transferde kazanan taraf belli oldu. The Athletic'in özel haberinde, Arda Güler'in Real Madrid'i tercih ettiği duyuruldu. Habere imzasını atan The Athletic muhabiri Mario Cortegana, genç yıldızın Santiago Bernabeu'da oynayacağını belirtti.

18 yaşındaki yıldızın, Barcelona ve Real Madrid arasında bir tercih yaptığı, hem kendisi hem de Fenerbahçe adına en doğru teklifin Real Madrid'den geldiğine inandığı kaydedildi.