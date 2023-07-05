Arda Güler Real Madrid'de! Genç yıldız imza için İspanya'ya gidecek! İşte bonservis bedeli...
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal için düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Arda Güler'in önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayacağı açıklandı. Koç açıklamasında "Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü Arda Güler kalmak istemiyor." ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası Arda Güler'in Real Madrid ile anlaştığı ve imza atmak üzere İspanya'ya gideceği duyuruldu. İspanyol devi Arda için Fenerbahçe'ye tam 30 milyon euro ödeyecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal için düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Arda Güler'in önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayacağı açıklandı.
Ali Koç açıklamasında "Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü Arda Güler kalmak istemiyor." ifadelerini kullandı.
REAL MADRİD TRANSFERİ BİTİRDİ! 30 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin ve milli takımın genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol devi sarı lacivertlilere bonuslarla birlikte 30 milyon euro ödeyecek.
İŞTE REAL MADRİD GELİŞMESİ
Bir süredir bütün Avrupa'da konuşulan Arda Güler transferinde son aşamaya gelindi. Barcelona ve Real Madrid'in adeta kıyasıya yarıştığı transferde kazanan taraf belli oldu. The Athletic'in özel haberinde, Arda Güler'in Real Madrid'i tercih ettiği duyuruldu. Habere imzasını atan The Athletic muhabiri Mario Cortegana, genç yıldızın Santiago Bernabeu'da oynayacağını belirtti.
18 yaşındaki yıldızın, Barcelona ve Real Madrid arasında bir tercih yaptığı, hem kendisi hem de Fenerbahçe adına en doğru teklifin Real Madrid'den geldiğine inandığı kaydedildi.
FENERBAHÇE'YE BEDELSİZ GELMİŞTİ
Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu devre arasında Gençlerbirliği'nden bedelsiz olarak transfer ettiği Arda Güler, altyapıda gösterdiği performansla kısa süre içerisinde parladı. 18 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonuyla birlikte sarı-lacivertlilerde A takım forması giymeye başladı.
Arda Güler, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe formasını 16 maçta terletti. Genç oyuncu bu müsabakalarda 3 gol ile 5 asist üretti.
Öte yandan İspanyol basını Fenerbahçe'den ayrılacak olan Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.
MARCA: 'BARCELONA'NIN ELİNDEN ALDI'
Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor.
SPORT: 'BARCELONA'YA GİTMESİN DİYE ÇILDIRDI'
Florentino Perez, öğleden sonra Türk oyuncu için Barça'nın teklifinden çok daha yüksek bir teklif sundu ve transferde öne geçti. Arda'nın Barcelona'ya gitmesini engellemek için çıldıran Real Madrid, bugün Arda ve Fenerbahçe'nin 'evet' demesini umuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?
- Gelinim Mutfakta 5 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? MEB son duyurular...
- Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...
- İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?
- Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 5 Temmuz EYT, 4A, 4B, 4C maaşları ne kadar, kaç TL oldu? SGK emekli maaş hesaplama ekranı 2023!
- Bedelli askerlik Temmuz ayı parası kaç para oldu? Bedelli askerlik kaç TL, yeni zamla ne kadar oldu? Memur maaş katsayı...
- TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI SON DAKİKA | Temmuz ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE açıklandı mı? Kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?
- 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?
- Haziran ayı enflasyon oranı son dakika: 2023 Haziran TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?
- Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük fark ödemesi...