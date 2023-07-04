Jorge Jesus Fenerbahçe’den istiyor! Yıldız isim ayrılabilir! Bonservis bedeli belli oldu...

TEKLİF YAPILDI

Öte yandan Brezilya basını Noticiasdomengao'nun haberine göre de Al Hilal, Fenerbahçe'nin defansif orta saha oyuncusu olan Willian Arao için 5 milyon 500 bin euroluk bir teklifte bulundu.

Fenerbahçe, geride kalan sezonun başında Flamengo'dan Willian Arao'yu kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtmişti.