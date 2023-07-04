Jorge Jesus Fenerbahçe'den istiyor! Yıldız isim ayrılabilir! Bonservis bedeli belli oldu...
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan Ligi'nin yolunu tutan Jorge Jesus yeni takımı Al-Hilal'in başına geçmesinin ardından sarı lacivertlilerin yıldız ismine talip oldu. Suudi Arabistan kulübü Jesus'un istediği oyuncu için 5.5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte detaylar...
Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.
Deneyimli hoca yönetimindeki Fenerbahçe geride kalan sezonda Spor Toto Süper Lig'de 32 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda rakiplerini 22 kez mağlup etti. Fenerbahçe aynı süreçte 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
80 PUANLA GALATASARAY'IN ARKASINDA
Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile Hatayspor karşısındaki hükmen galibiyetleri sonucu 80 puanla ligi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.
KUPA HASRETİNE SON VERDİ
Fenerbahçe'nin 9 yıllık kupa hasreti Jorge Jesus'la birlikte son buldu. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktör önderliğinde Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.
ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ
Sarı-lacivertlilerden ayrılan Jorge Jesus'un yeni adresi Suudi Arabistan oldu. Portekizli teknik adam, 2018-19 sezonunda çalıştırdığı Al Hilal'in başına geçti.
Al Hilal, yayınladığı video ile Jorge Jesus'un takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan ekibi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ruben Neves ve Kalidou Koulibaly hamleleriyle dikkat çekmişti.
Kısa süre önce Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e imza atan deneyimli teknik adam, transfer çalışmalarına başladı. Portekizli hocanın kadrosunda görmek istediği başarılı oyuncu için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı.
WILLIAN ARAO'NUN PEŞİNDELER
Al Hilal'in yeni teknik direktörü olan Jorge Jesus, geride kalan sezonun başında kendi talimatı ile Fenerbahçe'ye transfer edilen Willian Arao'yu istiyor.
TEKLİF YAPILDI
Öte yandan Brezilya basını Noticiasdomengao'nun haberine göre de Al Hilal, Fenerbahçe'nin defansif orta saha oyuncusu olan Willian Arao için 5 milyon 500 bin euroluk bir teklifte bulundu.
Fenerbahçe, geride kalan sezonun başında Flamengo'dan Willian Arao'yu kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünya'daki bir gözlemci Dünya'dan 150.000.000 km uzaklıktaki bir ışık kaynağının söndüğünü yaklaşık ne kadar süre sonra fark eder?
- Hangi yön adı günümüzde Birleşmiş Milletlere üye olan bir ülkenin Türkçe resmi adında geçmez?
- Osmanlılarda sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri hangisinin sözlük tanımıdır?
- Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve Tanımlamaları Listesi'ne göre hangi ifade doğru değildir?
- 2023 Temmuz ayı Aile Destek Ödemeleri yükseldi mi, ne kadar oldu? Zamlı Aile Destek paraları ne zaman yatacak?
- SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? SED yardımı Temmuz zammı 2023 son dakika! Zamlı sosyal yardım ödemeleri...
- 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? YAŞLILIK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! 65 yaş aylığı şartları neler?
- Küçük Dahi İbn-i Sina 1. BÖLÜM İZLE! İbn-i Sina dizisi hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları...
- İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! İşsizlik maaşı ne kadar oldu, zam oranı açıklandı mı? En düşük, en yüksek tutarlar...
- Canan Karatay'ın sağlık listesiyle kusursuz bir cilde ulaşın! Kapatıcı ürünlere gerek kalmadı! Sabahtan akşama kadar...
- Yeni evlenenlere kredi başvurusu! Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...
- 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman verilecek? 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?