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Karagümrük'ten Kerim Frei kararı

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Giriş Tarihi: 04.07.2023
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Karagümrük’ten Kerim Frei kararı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Kerim Frei'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

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