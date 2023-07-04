Çağlar Söyüncü Atletico Madrid’e imza atmak için Madrid’de

"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Burada kısa bir açıklama yapan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Öncelikle bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Büyük bir takımda oynayacağım için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Atletico Madrid'de ve La Liga'da oynamanın zor olduğunun bilinciyle buraya geldiğini ama zorluklarla mücadele eden bir kişiliği olduğunu söyleyen Çağlar Söyüncü, "İnşallah iyi bir sezon geçirip hedeflerimize ulaşırız." açıklamasında bulundu.