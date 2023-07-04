Galatasaray’dan forvet transferini bitiriyor! Yıldız isim evet dedi! Yıllık ücreti belli oldu...

ÖDEME PLANI HAZIR

Sırp golcünün ödeme takvimi bile hazırlanmış durumda. Galatasaray Yönetimi, söz konusu bonservis ücretinin 1 milyon Euro'sunu peşin verip, kalan 6 milyon Euro'yu 3 yıllık vadelerle ödemeyi planlıyor.

KADRODA YER ALMAYACAK

Daha önce Real Madrid ve Benfica gibi devlerin formalarını da giyen Jovic konusunda Galatasaray'ın en büyük avantajı, düşüşte olan golcü oyuncunun Fiorentina'nın yeni sezon planları arasında yer almaması. Eğer pazarlık süreci de Sarı-Kırmızılılar'ın istediği gibi giderse, bu transferin beklenenden çok daha kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor. Galatasaray, Luka Jovic'in ardından da asıl hedefi Mauro Icardi'nin transferini bitirmeye çalışacak.