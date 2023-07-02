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Galatasaray stoper transferi için harekete geçti! Tottenham'a ilk resmi teklif yapıldı...

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Giriş Tarihi: 02.07.2023 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
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Galatasaray stoper transferi için harekete geçti! Tottenham’a ilk resmi teklif yapıldı...

Galatasaray, Victor Nellson'un ayrılığının gündeme gelmesinin ardından stoper takviyesi için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar Tottenham forması giyen Davinson Sanchez için İngiliz ekibine 9 milyon Euro teklif etti. İşte detaylar...

Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşılık stoper takviyesi için de plan yapıyor.

Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Tottenham forması giyen Davinson Sanchez'i gündemine aldı. Galatasaray, Sanchez için İngiliz ekibine 9 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ve beklemeye geçti.

Tottenham'ın 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Ajax'tan kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoperin sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 27 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Tottenham'da 24 maçta süre aldı.

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