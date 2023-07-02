Galatasaray stoper transferi için harekete geçti! Tottenham’a ilk resmi teklif yapıldı...

Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşılık stoper takviyesi için de plan yapıyor.

Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Tottenham forması giyen Davinson Sanchez'i gündemine aldı. Galatasaray, Sanchez için İngiliz ekibine 9 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ve beklemeye geçti.