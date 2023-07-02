Avrupa devleri Arda Güler için sıraya girdi! Barcelona Başkanı Laporta’dan açıklama geldi...

2 GÜN ÖNCE DE ARDA HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, Katalan televizyonu TV3'deli Onze adlı spor programına yaptığı açıklamada, Arda Güler ile ilgilendiklerini duyurdu.

Laporta, kulübün yeni sportif direktörü "Deco" lakaplı Anderson Luis de Souza'nın Arda Güler transferini görüşmek üzere geçtiğimiz hafta İstanbul'da olduğunu ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

"Deco, onun (Arda Güler) büyük bir yetenek olduğunu söylüyor. Transferi sonlandırmaya çalışıyoruz. Genç bir futbolcu. LaLiga bu yıla ait olmayan, gelecek sezonlara ilişkin transferler yapmamıza izin veriyor. Arda, Premier Lig, Seria A ve La Liga'da ilgi uyandırdı. Deco ve Mateu (Mateu Alemany Futbol Şube Sorumlusu) operasyonu sonlandırmaya çalışıyor."