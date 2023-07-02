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Avrupa devleri Arda Güler için sıraya girdi! Barcelona Başkanı Laporta'dan açıklama geldi...

SPOR
Giriş Tarihi: 02.07.2023 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
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Avrupa devleri Arda Güler için sıraya girdi! Barcelona Başkanı Laporta’dan açıklama geldi...

Süper Lig'deki performansıyla adeta parlayan Fenerbahçeli Arda Güler için Avrupa'nın büyük kulüplerinden teklif yağıyor. Son olarak Barcelona da Arda için devreye girerken Katalan ekibinin başkanı Laporta'dan transfere dair flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler'i uzun süredir takip ettiklerini belirtirken transfer görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Arda Güler transferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laporta, Fenerbahçe'yle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Laporta açıklamasında, "Çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

2 GÜN ÖNCE DE ARDA HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, Katalan televizyonu TV3'deli Onze adlı spor programına yaptığı açıklamada, Arda Güler ile ilgilendiklerini duyurdu.

Laporta, kulübün yeni sportif direktörü "Deco" lakaplı Anderson Luis de Souza'nın Arda Güler transferini görüşmek üzere geçtiğimiz hafta İstanbul'da olduğunu ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

"Deco, onun (Arda Güler) büyük bir yetenek olduğunu söylüyor. Transferi sonlandırmaya çalışıyoruz. Genç bir futbolcu. LaLiga bu yıla ait olmayan, gelecek sezonlara ilişkin transferler yapmamıza izin veriyor. Arda, Premier Lig, Seria A ve La Liga'da ilgi uyandırdı. Deco ve Mateu (Mateu Alemany Futbol Şube Sorumlusu) operasyonu sonlandırmaya çalışıyor."

"FENERBAHÇE'NİN PLANINA UYUYOR"

Barcelona'ya yakın Katalan spor gazetelerinden Sport, Laporta'nın açıklamalarından sonra yayımladığı haberde, "Bu transfer, Fenerbahçe'nin bir yıl daha yıldız futbolcusunu kadrosunda tutma planına mükemmel bir şekilde uyuyor. Futbolcunun önceliği sürekliliğe sahip olmaktır. Arda bu nedenle en üst seviyeye sıçramadan önce profesyonel olarak kendini geliştirmeye devam etmek için ülkesinde bir sezon devam etmeyi istemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe ve Barcelona kulüpleri ile Arda'nın prensipte bu transfere "olur verdiğini" ancak halen çözülmesi gereken detayların olduğunu iddia eden Sport, "İmza atılmadan hiçbir transfer bitti denilemez ancak Barcelona, şu anda en az 8 kulübün istediği Arda Güler için doğru hamleleri yaparak, bir adım öne geçti. Arda'yı, Avrupa'nın üst seviyesindeki Real Madrid ve Milan gibi kulüpler de istiyor ama Deco, Barcelona'nın sportif direktörü olarak ilk büyük imzayı attırmaya yakın gözüküyor." ifadelerini kullandı.

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