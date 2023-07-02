Fenerbahçeli isim Galatasaray’a imza atacak! Ezeli rakipten bir transfer daha...





İKİNCİ TRANSFER OLACAK

Galatasaray, bu sezon daha önce de Fenerbahçe Beko'dan İsmet Akpınar'ı kadrosuna katmıştı. Samet Geyik transferinin de resmileşmesi durumunda Galatasaray, ezeli rakibinden ikinci transferini yapmış olacak.

Samet Geyik, geride kalan sezonda 33 maçta süre buldu ve 3.3 sayı, 2.3 ribaund ve 0.5 asist ortalamalarıyla oynadı.