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Fenerbahçeli isim Galatasaray'a imza atacak! Ezeli rakipten bir transfer daha...

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Giriş Tarihi: 02.07.2023
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Fenerbahçeli isim Galatasaray’a imza atacak! Ezeli rakipten bir transfer daha...

Fenerbahçe Beko'dan İsmet Akpınar'ı kadrosuna katan Galatasaray NEF bu sefer de yine ezeli rakibinden Samet Geyik'i kadrosuna kattı. Galatasaray'ın Geyik ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor...

Galatasaray Nef yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken Fenerbahçe'den bir isim daha gündeme geldi.

SAMET GEYİK İLE ANLAŞMA

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Beko forması giyen Samet Geyik ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki basketbolcunun, Galatasaray'a 2 yıllık imza atması bekleniyor.



İKİNCİ TRANSFER OLACAK

Galatasaray, bu sezon daha önce de Fenerbahçe Beko'dan İsmet Akpınar'ı kadrosuna katmıştı. Samet Geyik transferinin de resmileşmesi durumunda Galatasaray, ezeli rakibinden ikinci transferini yapmış olacak.

Samet Geyik, geride kalan sezonda 33 maçta süre buldu ve 3.3 sayı, 2.3 ribaund ve 0.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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