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Fenerbahçe forvet transferini bitirdi! Umut Nayir ile prensipte anlaşma sağlandı

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Giriş Tarihi: 03.07.2023 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
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Fenerbahçe forvet transferini bitirdi! Umut Nayir ile prensipte anlaşma sağlandı

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe A Milli golcü Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı. Bu sezon forma giydiği 30 maçta 17 kez fileleri havalandırarak en çok gol atan Türk futbolcu olan Nayir'i çok sayıda kulüp istiyordu. İşte detaylar...

Fotomaç'ın haberine göre transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe A Milli golcü Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı.

ÇOK SAYIDA TALİBİ VARDI

Bu sezon 30 yaşındaki golcü oynadığı 30 maçta 17 kez fileleri havalandırarak en çok gol atan Türk futbolcu olmayı başardı. Umut'u Fenerbahçe'nin dışında Pendikspor, Gaziantep FK, Rizespor ve Antalyaspor oyuncuyu istiyordu.

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