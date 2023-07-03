Fenerbahçe forvet transferini bitirdi! Umut Nayir ile prensipte anlaşma sağlandı

ÇOK SAYIDA TALİBİ VARDI

Bu sezon 30 yaşındaki golcü oynadığı 30 maçta 17 kez fileleri havalandırarak en çok gol atan Türk futbolcu olmayı başardı. Umut'u Fenerbahçe'nin dışında Pendikspor, Gaziantep FK, Rizespor ve Antalyaspor oyuncuyu istiyordu.