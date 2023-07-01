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Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu! Suudi Arabistan ekibiyle sözleşme imzaladı

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Giriş Tarihi: 02.07.2023 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
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Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Suudi Arabistan ekibiyle sözleşme imzaladı

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Hilal, teknik direktörlük görevine Portekizli Jorge Jesus'u getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'den ayrılan 68 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la anlaştıklarını duyurdu. Suudi takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hikayenin yarım kalan sayfaları var" ifadeleri kullanılarak Jorge Jesus'un transferi duyuruldu.

SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Jesus, daha önce Haziran 2018-Ocak 2019 arasında da Suudi ekibini çalıştırmış ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Al Hilal ile 25 maça çıkan deneyimli teknik adam, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMI İDDİALARI VARDI

Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus için Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştığı yönünde iddialar vardı.

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