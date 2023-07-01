Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Suudi Arabistan ekibiyle sözleşme imzaladı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la anlaştıklarını duyurdu. Suudi takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hikayenin yarım kalan sayfaları var" ifadeleri kullanılarak Jorge Jesus'un transferi duyuruldu.

SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Jesus, daha önce Haziran 2018-Ocak 2019 arasında da Suudi ekibini çalıştırmış ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Al Hilal ile 25 maça çıkan deneyimli teknik adam, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.