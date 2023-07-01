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Juan Mata, Galatasaray'a veda etti

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Giriş Tarihi: 01.07.2023
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Juan Mata, Galatasaray’a veda etti

Son dakika haberine göre Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Juan Mata, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Juan Mata, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında, "Bittiği için üzgün değil, yaşandığı için mutluyum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için hayatım boyunca gurur duyacağım." ifadelerini kullandı.

Mesajında Galatasaray taraftarı, kulüp ile takım arkadaşları için ayrı başlıklar açan 35 yaşındaki futbolcu, "Teşekkür ederim Türkiye. Teşekkür ederim Galatasaray ailesi. Şampiyon cim bom bom. Her zaman sizden biri olacağım." şeklinde görüş belirtti.

Juan Mata, Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Galatasaray'da forma giydiği 18 maçta 3 gol attı.

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