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Trabzonspor Joaquin Fernandez Moreno'yu renklerine bağladı

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Giriş Tarihi: 30.06.2023
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Trabzonspor Joaquin Fernandez Moreno’yu renklerine bağladı

Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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