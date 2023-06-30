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Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2023
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Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

"Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. A Milli Voleybol Kadın Milli Takımımız, ikinci karşılaşmasında ev sahibi Tayland'la karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi ve maçı da set vermeden 3-0 kazandı. Peki, Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

"Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü ayağı olan Tayland'daki ilk maçında önceki gün Japonya'ya 3-2 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci sınavında ev sahibini 3-0'la geçti. İlk sette fırtına gibi oynayan Milli Takımımız sayı farkı setin başından itibaren açmaya başladı. Peki, Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

3. SIRAYA YÜKSELDİK

Üçüncü sete 3 sayılık seriyle başlayan Tayland'ı 9-9'da yakaladık. File üstünde blokların etkili olduğu bölümde öne geçen Ay-Yıldızlılar, seti 25-20 maçı da 3-0 kazanıp 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Türkiye, 3. etaptaki ilk, 10. maç sonunda 7. galibiyetini aldı ve puanını 23 yaptı. 7 galibiyet ve 23 puanla genel sıralamada yeniden 3. sıraya yükseldik. Filenin Sultanları 3. etaptaki 3. maçında Brezilya ile karşılaşacak.

BREZİLYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. etaptaki 3. maçında Brezilya ile karşılaşacak. Bugün oynanacak ve TSİ 16.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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