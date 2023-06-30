Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
"Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. A Milli Voleybol Kadın Milli Takımımız, ikinci karşılaşmasında ev sahibi Tayland'la karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi ve maçı da set vermeden 3-0 kazandı. Peki, Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
"Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü ayağı olan Tayland'daki ilk maçında önceki gün Japonya'ya 3-2 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci sınavında ev sahibini 3-0'la geçti. İlk sette fırtına gibi oynayan Milli Takımımız sayı farkı setin başından itibaren açmaya başladı. Peki, Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
3. SIRAYA YÜKSELDİK
Üçüncü sete 3 sayılık seriyle başlayan Tayland'ı 9-9'da yakaladık. File üstünde blokların etkili olduğu bölümde öne geçen Ay-Yıldızlılar, seti 25-20 maçı da 3-0 kazanıp 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Türkiye, 3. etaptaki ilk, 10. maç sonunda 7. galibiyetini aldı ve puanını 23 yaptı. 7 galibiyet ve 23 puanla genel sıralamada yeniden 3. sıraya yükseldik. Filenin Sultanları 3. etaptaki 3. maçında Brezilya ile karşılaşacak.
BREZİLYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. etaptaki 3. maçında Brezilya ile karşılaşacak. Bugün oynanacak ve TSİ 16.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Emekli olmak isteyene rakam belli oldu! 1.430 TL prim desteği sağlanacak! Ev hanımlarına gün doğdu! O rakamı ödeyenler...
- LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS tercih takvimi açıklandı mı, nasıl yapılacak 2023?
- Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023? 30 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı?
- DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu?
- Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...
- 2023 - 2024 okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'ün kaçında, hangi tarihte açılacak 2023?
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?
- Emeklilik için maddeler tek tek sıralandı! Torba yasa Meclis'e geliyor! EYT 5000 prim, 3600 günden emeklilik, staj ve çıraklık sigortası...
- Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?
- Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor 2023? Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?