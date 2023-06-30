"Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü ayağı olan Tayland'daki ilk maçında önceki gün Japonya'ya 3-2 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci sınavında ev sahibini 3-0'la geçti. İlk sette fırtına gibi oynayan Milli Takımımız sayı farkı setin başından itibaren açmaya başladı. Peki, Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?