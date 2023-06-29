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Trabzonspor'un yeni transferleri Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez şehre ayak bastı!

SPOR
Giriş Tarihi: 30.06.2023
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Trabzonspor’un yeni transferleri Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez şehre ayak bastı!

Trabzonspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, bordo-mavili taraftarlarca Trabzon’da coşkuyla karşılandı. Taraftara teşekkür eden Orsic, "Burada olmaktan mutluyum. Umarım birlikte çok iyi bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullanırken, Joaquin Fernandez, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan mutluyum. Kararımız hızlı gelişti. Başarılar kazanabilmek ve başlamak adına sabırsızlanıyorum" dedi.

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