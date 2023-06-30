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Trabzonspor transferi resmen açıkladı!

SPOR
Giriş Tarihi: 30.06.2023 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
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Trabzonspor transferi resmen açıkladı!

Trabzonspor, Mislav Orsic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Ayrıca Fırtına bu transfer için 3 taksit halinde 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte tüm detaylar...

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