İtalyan medyası resmen duyurdu: Leandro Parades Galatasaray’da! | Yıllık ücret gibi bonservis...

SARI KIRMIZILILARDA BÜYÜK HEYECAN

Paredes'ten sıcağı sıcağına bir Galatasaray mesajının gelmesi, sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, dijital bir platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, "Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?" şeklindeki soruya, "Galatasaray" cevabını verdi. Paredes'in bu yanıtı, Galatasaraylı taraftarlara bir mesaj olarak değerlendirildi.