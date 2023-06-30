İtalyan medyası resmen duyurdu: Leandro Parades Galatasaray'da! | Yıllık ücret gibi bonservis...
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray ilk transferini İtalya'dan yaptı. İtalyan basınının iddiasına göre sarı kırmızılılar Leandro Parades'i 3.8 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. İşte detaylar...
İtalya Serie A'nın yayıncılarından olan DAZN İtalya, Paredes'in Galatasaray'a imza atacağını duyurdu. İmzanın 3 yıllık olacağı vurgulanırken, maaşa dair bir detay belirtilmedi.
Galatasaray'ın Paredes için Paris Saint-Germain'e ise 3.8 milyon euro bonservis ödeyeceği yazıldı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Son anda başka bir aksilik çıkmazsa transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. Paredes'in vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi'yle de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği öğrenildi.
SARI KIRMIZILILARDA BÜYÜK HEYECAN
Paredes'ten sıcağı sıcağına bir Galatasaray mesajının gelmesi, sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, dijital bir platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, "Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?" şeklindeki soruya, "Galatasaray" cevabını verdi. Paredes'in bu yanıtı, Galatasaraylı taraftarlara bir mesaj olarak değerlendirildi.
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