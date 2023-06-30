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Filenin Sultanları Brezilya'yı sahadan sildi! Millilerden rahat galibiyet...

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Giriş Tarihi: 30.06.2023
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Filenin Sultanları Brezilya’yı sahadan sildi! Millilerden rahat galibiyet...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde 3. haftadaki üçüncü maçında Brezilya’yı 3-0 mağlup etti.

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