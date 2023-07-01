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Adana Demirspor'un yeni hocası Patrick Kluivert Türkiye'de!

SPOR
Giriş Tarihi: 01.07.2023
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Adana Demirspor’un yeni hocası Patrick Kluivert Türkiye’de!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktörlük için Patrick Kluivert'la anlaşmaya vardıklarını A Spor'da açıkladı. Son detayları görüşmek için İstanbul'a gelen 46 yaşındaki teknik adam 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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