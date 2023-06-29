Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın ekibi belli oldu

Fenerbahçe, camianın bilindik ismi İsmail Kartal'la 1 yıllık anlaşarak teknik adam belirsizliğine son verdi. Fenerbahçe'ye üçüncü kez teknik direktör olarak dönen İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda üç farklı sezonda futbol takımını çalıştıran ilk isim oldu.

AYAĞININ TOZUYLA SAMANDIRA'YA GİTTİ

İstanbul'a gelir gelmez zaman kaybetmeden Samandıra'nın yolunu tutan deneyimli teknik adam, gelecek sezon için çalışmalara başladı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen 62 yaşındaki teknik direktör, ekibiyle birlikte Samandıra tesislerine geçti ve geceyi orada geçirdi.