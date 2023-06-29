Galatasaray-Hull City hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray-Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
"Galatasaray-Hull City hazırlık maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, kritik maç öncesinde İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık provasına çıkacak. Peki, Galatasaray-Hull City hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray-Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
"Galatasaray-Hull City hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray-Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına devam eden Galatasaray, İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Hull City hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray-Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-HULL CİTY MAÇI NE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Mücadelenin henüz yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?
Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.
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