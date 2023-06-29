"Galatasaray-Hull City hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray-Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına devam eden Galatasaray, İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Hull City hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray-Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?