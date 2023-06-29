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Arsenal Alman futbolcu Havertz'i kadrosuna kattı

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Giriş Tarihi: 29.06.2023
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Arsenal Alman futbolcu Havertz’i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Alman golcü Kai Havertz'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun uzun süreli sözleşme imzaladığı kaydedildi.

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