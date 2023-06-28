Fenerbahçe'den kaleci transferi için flaş hamle! İtalya'dan bomba isim gündemde...
Süper Lig'de iddialı bir takım kurarak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Dzeko transferi taraftarı ayağa kaldırırken kaleci transferi için de ilk adım atıldı. Sarı lacivertlilerin hedefinde İtalya liginde forma giyen Juan Musso bulunuyor. İşte detaylar...
Yeni sezonda isabetli transferler yaparak hata yapmak istemeyen Fenerbahçe çok sayıda mevki için kolları sıvadı. Kale mevkisine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine aldığı yabancı kalecinin Atalanta'dan Juan Musso olduğu öne sürüldü.
8 MİLYON EURO
Ali Koç başkanlığındaki Sarı-Lacivertliler'in Arjantinli kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği de ifade edildi. 8 milyon Euro değer biçilen Musso'nun da Fenerbahçe'ye katılmaya sıcak bakabileceği ve önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.
FIORENTINA DA TAKİPTE
Atalanta formasıyla geride bıraktığımız sezon 26 maça çıkan Musso bu karşılaşmalarda 30 gol yedi. 8 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Tangocu'nun kulübü ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Musso'ya bir başka İtalyan ekibi Fiorentina'nın da yakından ilgi gösterdiği belirtildi. 1.91 boyundaki kaleci Udinese ve Racing Club gibi ekiplerde de forma giymişti. 1.91 boyundaki kaleci refleksleri ve lider vasfıyla biliniyor.
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