Fenerbahçe’den kaleci transferi için flaş hamle! İtalya’dan bomba isim gündemde...

FIORENTINA DA TAKİPTE

Atalanta formasıyla geride bıraktığımız sezon 26 maça çıkan Musso bu karşılaşmalarda 30 gol yedi. 8 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Tangocu'nun kulübü ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Musso'ya bir başka İtalyan ekibi Fiorentina'nın da yakından ilgi gösterdiği belirtildi. 1.91 boyundaki kaleci Udinese ve Racing Club gibi ekiplerde de forma giymişti. 1.91 boyundaki kaleci refleksleri ve lider vasfıyla biliniyor.