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Ozan Tufan Beşiktaş yolunda! Hull City ile prensipte anlaşıldı

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Giriş Tarihi: 28.06.2023
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Ozan Tufan Beşiktaş yolunda! Hull City ile prensipte anlaşıldı

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon son haftalarda oynadığı futbolla izleyenleri büyüleyen Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları son gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Hull City forması giyen Ozan Tufan ile prensipte anlaşma sağlandı. 28 yaşındaki oyuncu için kulübü Hull City'le görüşmeler sürüyor.

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