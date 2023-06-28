Kai Havertz Arsenal’da!

Arsenal bu transfer için Chelsea'ye bonuslarla birlikte 65 milyon sterlin ödeyecek.

2020'de Premier Lig'e Chelsea formasıyla transfer olan 24 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon takımıın formasını 47 resmi maçta terletirken, 9 gol ve 1 asistle oynadı.