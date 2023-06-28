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Kai Havertz Arsenal'da!

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Giriş Tarihi: 28.06.2023
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Kai Havertz Arsenal’da!

Arsenal, Chelsea'den Alman yıldız Kai Havertz'i kadrosuna kattı. Sosyal medya hesabından transferle ilgili videolu paylaşım yapıldı.

Arsenal, Kai Havertz'in transferini sosyal medyada paylaşığı video ile duyurdu.

Arsenal bu transfer için Chelsea'ye bonuslarla birlikte 65 milyon sterlin ödeyecek.

2020'de Premier Lig'e Chelsea formasıyla transfer olan 24 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon takımıın formasını 47 resmi maçta terletirken, 9 gol ve 1 asistle oynadı.

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