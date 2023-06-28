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Galatasaray'ın stat isim sponsoru belli oldu! Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Stadyumu

SPOR
Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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Galatasaray’ın stat isim sponsoru belli oldu! Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Stadyumu

Galatasaray’da yeni sezon öncesinde stat isim sponsoru belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Rams Global ile sözleşme imzalandığını duyurdu. İki taraf arasında imzalanan sözleşmenin detayları, önümüzdeki günlerde düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak. İşte detaylar...

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