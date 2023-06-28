Trabzonspor transferi duyurdu! Hırvat yıldız Mislav Orsic bordo mavililerde!

MISLAV ORSIC KİMDİR?

Mislav Orsic futbola Hırvatistan'ın Kustasija takımında başladı. Ardından bir başka Hırvat ekibi Inter Zapresic'in yolunu tuttu.

Oyuncu kariyerinde sonrasında sırasıyla, Spezia, Rijeka, Celje, Dragons, Yatai, Ulsan, Dinamo Zagreb takımlarında forma terletti.

2023 kış transfer döneminde ise İngiliz ekibi Southampton ile anlaştı.

Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu sağ kanat ve santfor olarak da sahada görev alabiliyor.