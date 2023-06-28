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Trabzonspor transferi duyurdu! Hırvat yıldız Mislav Orsic bordo mavililerde!

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Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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Trabzonspor transferi duyurdu! Hırvat yıldız Mislav Orsic bordo mavililerde!

Yeni sezon öncesi transfer pazarına fırtına gibi giriş yapan Trabzonspor bir yıldızı daha renklerine bağladı. Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada "FC Southampton’ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor yeni sezonun transfer dönemine hızlı bir giriş yaparken Bordo-Mavililer bir transferde daha mutlu sonla bitirdi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada "FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TRANSFER YAĞMURU

Dün Kourbelis'i, bugün gündüz İspanyol stoper Joaquin Fernandez'i açıklayan bordo-mavili ekip şimdi de Mislac Orsic'i KAP'a bildirdi.

MISLAV ORSIC KİMDİR?

Mislav Orsic futbola Hırvatistan'ın Kustasija takımında başladı. Ardından bir başka Hırvat ekibi Inter Zapresic'in yolunu tuttu.

Oyuncu kariyerinde sonrasında sırasıyla, Spezia, Rijeka, Celje, Dragons, Yatai, Ulsan, Dinamo Zagreb takımlarında forma terletti.

2023 kış transfer döneminde ise İngiliz ekibi Southampton ile anlaştı.

Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu sağ kanat ve santfor olarak da sahada görev alabiliyor.

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