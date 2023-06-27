UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak 2023? Beşiktaş Konferans Ligi eleme maçı ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor’un rakibi...

Konferans Ligi'ndeki takımlarımızın 2. ön eleme turundaki rakipleri dün gerçekleştirilen kura sonucunda belli oldu. Futbolseverler, ülkemizi temsil eden üç takımın rakiplerini ve maç takvimini sorgulamaya başladı. Peki UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman başlıyacak? İşte, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri ve maç tarihi 2023!