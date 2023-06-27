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UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak 2023? Beşiktaş Konferans Ligi eleme maçı ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor'un rakibi...

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Giriş Tarihi: 27.06.2023
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UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak 2023? Beşiktaş Konferans Ligi eleme maçı ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor’un rakibi...

"Beşiktaş’ın Konferans Ligi eleme maçı ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Avrupa temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. UEFA Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Peki, Beşiktaş’ın Konferans Ligi’ndeki rakibi kim oldu, maç ne zaman? İşte haberin detayları...

Konferans Ligi'ndeki takımlarımızın 2. ön eleme turundaki rakipleri dün gerçekleştirilen kura sonucunda belli oldu. Futbolseverler, ülkemizi temsil eden üç takımın rakiplerini ve maç takvimini sorgulamaya başladı. Peki UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman başlıyacak? İşte, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri ve maç tarihi 2023!

Konferans Ligi Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri:

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda La Fiorita / Zimbru Chisinau eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Cluj oldu.

KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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