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İngilizler duyurdu! Galatasaray'dan Nuno Tavares atağı

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Süleyman Yıldırmaz
SÜLEYMAN YILDIRMAZ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2023
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İngilizler duyurdu! Galatasaray’dan Nuno Tavares atağı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sol bek hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine yeni bir isim daha geldi. Ahaber.com.tr editörü Süleyman Yıldırmaz'ın haberi.

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